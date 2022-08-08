Россияне нервничают и перекрыли Антоновский мост после новых ударов

https://racurs.ua/n173506-rossiyane-nervnichaut-i-perekryli-antonovskiy-most-posle-novyh-udarov-hersonskiy-oblsovet.html

Ракурс

Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни перекрили Антонівський міст з двох боків після удару по ньому ЗСУ у ніч проти понеділка.

За його даними, місцевих жителів до мосту не пускають — окупанти заведені та поводяться у спілкуванні з людьми неадекватно.

Сам міст, за попередніми даними, зазнав серйозних пошкоджень.

Окупанти почали зводити понтонну переправу через Дніпро на Херсонщині. Вона має стати альтернативою Антонівському мосту, який перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Про це у коментарі ТАСС 8 серпня повідомив так званий заступник окупаційного голови військово-цивільної адміністрації регіону кирило стремоусов.

Раніше «Ракурс» писав, що керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що ЗСУ вночі вдарили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.