Результативна ніч HIMARS - ракети влучили по російських підрозділах у Мелітополі

https://racurs.ua/ua/n173494-rezultatyvna-nich-himars-rakety-vluchyly-po-rosiyskyh-pidrozdilah-u-melitopoli.html

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У ніч на 8 серпня високоточні ракети HIMARS влучили у пункти тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках у різних районах Мелітополя.

За попередніми підрахунками, знищено багато військової техніки. Понад 100 російських солдатів отримали квитки на «концерт Кобзона».

Минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона. Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ПВО створює передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку, — розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, нинішня ніч — найбільш результативна для українських військових у регіоні та свідчить, що наявні ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

У низці міст Херсонської області також було чути вибухи. Антонівський міст знову атаковано, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вони публікують свідчення та фото «прильотів» та пожеж. На мосту після вибуху, ймовірно загорілася будівельна техніка, за допомогою якої в останні дні рашисти намагалися відновити полотно.

Також є інформація про обстріл поблизу Каховської ГЕС і вибухи в Олешках, Чорнобаївці та Скадовську.