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Над Сумщиною збили безпілотник, фото: Андрій Цаплієнко

Ворожий безпілотник збили над Сумщиною — ЗМІ (ВІДЕО)

7 сер 2022, 21:55
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Над Сумською областю українські сили ППО, за попередніми даними, збили ворожий безпілотник.





Про це повідомляє видання ZN.ua.

Також про збиття безпілотника на Сумщині у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

У соцмережах вже з’явилося відео, котре демонструє враження у повітрі літаючого об'єкта. Проте офіційної інформації про збиття російського безпілотника наразі немає.

Нагадаємо, наприкінці липня українські зенітники пострілом з зенітно-ракетного комплексу «Бук» збили російський безпілотник «Птеро».

Джерело: ZN.ua, Андрій Цаплієнко


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