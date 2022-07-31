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Ракурс
Українські зенітники збили російський безпілотник «Птеро». Фото: Повітряні сили

Українські зенітники збили російський безпілотник «Птеро» (ВІДЕО)

31 лип 2022, 18:19
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Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив ворожий безпілотник.





Російський БПЛА 31 липня знищили бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр», які виконують бойові завдання у визначеному районі. Влучним пострілом з зенітно-ракетного комплексу «Бук» вдалося приземлити безпілотний літальний апарат ймовірно типу «Птеро». Про це повідомив прес-центр Повітряного командування «Центр».

Військові повідомляють, що візуально цей дрон має схожість з «Орлан-10», що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Українські зенітники збили російський безпілотник «Птеро». Фото: Повітряні сили

Українські зенітники збили російський безпілотник «Птеро». Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, українські зенітники повітряного командування «Центр» 25 червня збили російський БПЛА «Орлан-10», який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.

Джерело: Ракурс


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