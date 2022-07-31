Украинские зенитчики сбили российский беспилотник «Птеро». Фото: воздушные силы

https://racurs.ua/n173249-ukrainskie-zenitchiki-sbili-rossiyskiy-bespilotnik-ptero-video.html

Ракурс

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив ворожий безпілотник.

Російський БПЛА 31 липня знищили бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр», які виконують бойові завдання у визначеному районі. Влучним пострілом з зенітно-ракетного комплексу «Бук» вдалося приземлити безпілотний літальний апарат ймовірно типу «Птеро». Про це повідомив прес-центр Повітряного командування «Центр».

Військові повідомляють, що візуально цей дрон має схожість з «Орлан-10», що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Нагадаємо, українські зенітники повітряного командування «Центр» 25 червня збили російський БПЛА «Орлан-10», який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.