Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские зенитчики сбили российский беспилотник «Птеро». Фото: воздушные силы

Украинские зенитчики сбили российский беспилотник «Птеро» (ВИДЕО)

31 июл 2022, 18:19
999

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив ворожий безпілотник.





Російський БПЛА 31 липня знищили бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр», які виконують бойові завдання у визначеному районі. Влучним пострілом з зенітно-ракетного комплексу «Бук» вдалося приземлити безпілотний літальний апарат ймовірно типу «Птеро». Про це повідомив прес-центр Повітряного командування «Центр».

Військові повідомляють, що візуально цей дрон має схожість з «Орлан-10», що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Українські зенітники збили російський безпілотник «Птеро». Фото: Повітряні сили

Українські зенітники збили російський безпілотник «Птеро». Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, українські зенітники повітряного командування «Центр» 25 червня збили російський БПЛА «Орлан-10», який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров