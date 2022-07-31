HIMARS знищили ешелон окупантів на Херсонщині. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173248-himars-znyschyly-na-hersonschyni-eshelon-okupantiv-z-ponad-40-vagoniv.html

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Високоточні удари реактивних систем залпового вогню HIMARS знищили в Херсонській області залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів з живою силою, технікою і боєприпасами російських окупантів.

Удар по залізничній станції Брилівка, куди прибув ешелон з окупованого Криму, завдали у ніч з п’ятниці на суботу. Внаслідок влучань жива сила окупантів «перетворилася на вуглинки, техніка в купи металобрухту, а БК злетів у повітря». Про це 31 липня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в соціальній мережі Facebook.

За інформацією розвідки, загинули близько 80 окупантів, а 200 військових країни-агресора зазнали поранень. Зазначається, що загинули всі машиністи та інженери компанії «російські залізниці», які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму в Херсонську область.

Нагадаємо, 23 липня в окупованій Кадіївці на Луганщині українські військові знищили місце базування росіян — ракети з HIMARS влучили у базу Росгвардії, а саме в будівлю колишнього професійно-технічного училища № 9 на вулиці Гагаріна, 9.