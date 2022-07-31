ЗСУ ударами «трьох сокир» знищили дві САУ окупантів. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України продовжують нищити російських загарбників із західної зброї.

Так, військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка разом із 40-ю окремою артилерійською бригадою імені князя Вітовта спопелили дві російські самохідні артилерійські установки в Харківській області. Про це 31 липня повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«Три Сокири» показали свою повну і тотальну перевагу над артилерією рашисткою нечисті, — йдеться у підписі до відео.

Як відомо, М777 — це гаубиця 155-мм калібру з ручною зарядкою та скорострільністю до п’яти пострілів за хвилину. Залежно від типу використовуваного снаряда гаубиця має дальність стрільби від 24 до 30 км. Гармата має цифрову систему управління вогнем для боєприпасів M982 Excalibur з GPS-наведенням. У Збройних силах України цю гаубицю називають «три сокири».

Нагадаємо, з використанням високоточних снарядів одна батарея М777 може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км. Також ця гаубиця має цифрову систему управління вогнем.