ЗМІ розкрили подробиці арешту судна з краденою українською пшеницею в Лівані. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n173246-aresht-sudna-z-kradenym-ukrayinskym-zernom-u-livani-novi-podrobyci.html

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Ліван наклав арешт на судно, яке завантажене ячмінним і пшеничним борошном.

Посольство України в Бейруті повідомило, що судно було завантажено у Феодосії в окупованому росією українському Криму, і що вантаж походить із окупованих рф територій на Запоріжжі та Херсонщині. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на ліванського генпрокурора Гассана Уейдата.

Дані відстеження суден свідчать, що вантажне судно Laodicea прибуло до Тріполі на півночі Лівану 27 липня. Воно перебуватиме під арештом, поки Ліван проводить розслідування походження вантажу.

А в європейській базі даних Equasis вказується, що зареєстрованим власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. У 2015 році США наклали санкції і на цю компанію, і на судно через зв’язок із сирійським урядом Башара Асада.

За інформацією Arab News, яке посилається на посольство України в Лівані, на судні було борошна вагою 10 тис. т. Турецька трейдингова компанія Loyal Agro, яка є оператором судна, заявила, що воно нібито прямувало до Сирії, проте зупинилося у Лівані, аби відвантажити 5 тис. т борошна.

Як відомо, Ліван імпортував більшу частину своєї пшениці з України, але поставки зупинилися через російське вторгнення та блокаду основних чорноморських портів.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодикея», яке, за інформацією офіційного Києва, перевозило українську пшеницю.

Джерела: Bloomberg, Arab News