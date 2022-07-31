Сотні морпіхів рф відмовилися повертатись на війну в Україну. Фото: patrioty.org.ua

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Російські морські піхотинці відмовляються повертатися в Україну, щоб воювати.

Так, 200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти чорноморського флоту росії відмовилися повертатись на війну в Україну. Це призвело до проблем із комплектування нових підрозділів. Про це 31 липня повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі «Крим.Реалії».

Що стало негативним для російського командування? Те, що порядка двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затянула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні місяці, — зазначив він.

Представник ГУР додав, що попри це БТГр була сформована й зараз вона перебуває на півдні України та веде бойові дії. Але зараз у цих підрозділах відсутні бойовий потенціал, бойовий досвід та ті спеціальності, які є критичними для таких тактичних груп.

А завдання самої 810-ї бригади — проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. Але бойовий потенціал всієї бригади різко зменшується у разі відсутності підготовлених фахівців та чіткого злагодження підрозділу.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що російські загарбники відвели особовий склад та техніку на інші позиції після ударів по місцю розташування їхніх сил, завданому ЗСУ в ніч на 29 липня в районі селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області.

Джерело: «Крим.Реалії»