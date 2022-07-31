росія відводить свої війська на Запоріжжі, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n173242-rashysty-vidvodyat-svoyi-pidrozdily-z-dvoh-naselenyh-punktiv-zaporijjya-gur.html

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Рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції після ударів по місцю розташування їхніх сил, завданому ЗСУ в ніч на 29 липня в районі селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки:

близько 40 поранених рашистів доставили в госпіталь міста Пологи;

з Чернігівки підрозділи виведено майже в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решту окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг, — наголошують у ГУР.

Нагадаємо, захисники України ліквідували вже близько 40 тис. 830 російських загарбників.