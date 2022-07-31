Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n173244-vorog-vyznaie-svou-ppo-nediiezdatnou-vms-pro-udar-bpla-po-sevastopolu.html

Ракурс

Атаку невідомого безпілотника по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі прокоментували у Військово-морських силах ЗСУ.

За версією ворога невпізнаний літальний об'єкт прилетів вранці 31 липня на територію штаба чф росії та начебто поранив п’ятьох осіб. Насправді ворог не ризикнув проводити день свого флоту, щоб знову не осоромитися перед всім світом, побоюючись українського війська. Про це 31 липня повідомили у ВМС Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни вигадали привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. А такими заявами противник визнав те, що російська система протиповітряної оборони є недієздатною. Крім того, ворог сам ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту.

Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об'єкти рф. Ми не завдаємо ударів по території рф, — наголосили у ВМС.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти заявили, що «український безпілотник» нібито завдав удару по штабу чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі. Також окупанти без повідомлення причин скасували традиційний парад флоту в Севастополі, котрий відбувався при святкуванні дня флоту росії.