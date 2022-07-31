Пожежа на полях внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n173243-novyy-urojay-v-ukrayini-opynyvsya-pid-zagrozou-zelenskyy-video.html

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Урожай в Україні 2022 року опинився під загрозою через повномасштабну війну, яку розпочала росія.

Цьогоріч урожай може бути двічі меншим, ніж був у попередні роки. Однак головна мета Києва — запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням. Влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна. Про це 31 липня президент України Володимир Зеленський написав у Twitter.

Також глава держави опублікував посилання на епізод урядового медіа United24, присвячений продовольчій кризі. У ньому повідомляють, що протягом багатьох років Україна була другим за величиною постачальником зерна до Євросоюзу.

Зазначається, що у 2021 році Україна виробила приблизно 80 млн т зерна, включно із пшеницею, кукурудзою та ячменем. Цими запасами можна прогодувати понад 400 млн людей протягом майже шести місяців. А у 2022 році через вторгнення рф Україна може зібрати і доправити менше ніж половину цієї кількості.

Нагадаємо, американський конгресмен Вікторія Спартц звернулася до ООН з вимогою призупинити «зернову угоду» до того часу, доки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки. Але в МЗС заявили, що Україна не брала б участі у зерновій угоді, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря.