Чорноморські порти України розблокують для експорту зерна на 120 днів

https://racurs.ua/ua/n172946-chornomorski-porty-ukrayiny-rozblokuut-dlya-eksportu-zerna-na-120-dniv-ugoda.html

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У Стамбулі 22 липня підписали угоду для вивезення морем українського зерна. Вона передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю залишається за українською стороною.

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Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається. Як не передбачається й подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У документі не йдеться про послаблення санкцій щодо росії, а також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН. Для цього в Стамбул прибув міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Від Туреччини договір про експорт зерна підписав міністр оборони Хулусі Акар, від ООН — генсек Антоніу Гутерреш.

Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала росія. Від рф підпис поставив міністр оборони воєнний злочинець сергій шойгу.

Відповідно до підписаних домовленостей, будуть створені «зелені коридори» для вивезення зерна з трьох портів України.

Угода, підписана сьогодні Україною, російською федерацією та Туреччиною під егідою ООН, відкриває шлях для комерційного експорту продовольства з України в Чорне море. Це допоможе уникнути катастрофи нестачі їжі для мільйонів людей у всьому світі. Це маяк надії, можливостей і полегшення, — заявив своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

В українських портах з початку повномасштабної війни заблоковано понад 20 млн тонн зерна, призначеного на експорт.

Україна не підписує жодних документів із росією. росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", — наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Відновлення експорту не лише допоможе у вирішенні світової продовольчої кризи, а й забезпечить валютні надходження до українського бюджету.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, після підписання угоду уточнив: розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій щодо рф.

Так само, досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяким чином не впливають на дії наших Збройних сил на фронті. Ніяких поступок, перемирʼя тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за усі свої злочини, — написав Найєм у Facebook.

Українські порти Чорного та Азовського морів заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів. Уряд закрив їхні акваторії з 27 лютого.

В Організації Об'єднаних Націй неодноразово наголошували, що війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи, адже через блокаду РФ українських морських портів є серйозні перебої з експортом зерна.