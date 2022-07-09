Українські ЗРК. Фото: auto-motive.info

https://racurs.ua/ua/n172526-urajennya-rosiyskogo-bezpilotnyka-ukrayinskou-raketou-pokazaly-na-video.html

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Українські воїни-зенітники за добу знищили три російські безпілотні літальні апарати.

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Один БПЛА збили ввечері 8 липня, а вранці 9 липня знищили ще два дрони. Професійно спрацювали військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування «Центр», які виконують бойові завдання у визначених районах на сході країни. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

На опублікованих військовими кадрами видно, як українська ракета влучає у ворожий безпілотник.

Це є черговим підтвердженням сумлінного виконання обов’язків, професіоналізму і вмілих дій військовослужбовців зенітних ракетних обслуг, — наголосило командування.

У Генеральному штабі ЗСУ 9 липня повідомляли, що 136 днів повномасштабної україно-російської війни українські військові підбили 217 літаків противника, 187 гелікоптерів, збили 647 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 155 крилатих ракет.

Нагадаємо, 28 червня в Миколаївській області захисники України успішно приземлили ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10» із зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10».