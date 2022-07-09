ЗСУ змусили росіян тікати після бою на Донецькому напрямку. Фото: Генштаб

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Армія російської федерації намагається просунутися вглиб України та втримати вже захоплені території.

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На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається, але Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області. На Харківському напрямку росіяни намагаються наблизитися до обласного центру, штурмували у напрямку Кочубеївка — Дементіївка, але були відкинуті на раніше зайняті позиції. Групу ворожих розвідників українські військові знешкодили на напрямку Мале Веселе — Петрівка. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 липня.

На Словʼянському напрямку працювала російська артилерія, а авіація завдала удару в районах Чепіль та Богородичне. Українські захисники відбили спроби штурму противника у напрямках Довгеньке — Краснопілля, Пасіка — Долина наші захисники успішно відбили, а ворог відійшов. Але окупанти дистанційно замінували ділянку автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів та намагався штурмувати на напрямку Золотарівка — Верхньокамʼянське. ЗСУ змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

В Генштабі зазначили, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали позиції української армії із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Авіаудари росіян зафіксували в районах Авдіївки та Новоандріївки.

На напрямках Ясинувата — Авдіївка ворог намагався штурмувати, але внаслідок бою відійшов з втратами. У районі Марʼїнки атаку ворога також відбили.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються стримати українські війська від просування вглиб окупованої території. У Генштабі наголошують, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українців.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ зуміли спопелити на Харківському напрямку кілька одиниць ворожої техніки. Артилеристи вогнем з непрямої наводки перетворили на металобрухт ворожий танк, МТЛБ та вантажівку «КамАЗ» з боєприпасами.