Влучення досить поважні - ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.

Інформацію соцмереж про нові атаки по переправах підтвердила уранці 8 серпня речниця прес-центру Cил оборони Півдня Гуменюк.

Відпрацьовано вогневий контроль, який ми тримали кілька діб тому на цьому напрямку і він має свої результати. Влучення досить поважні, — додала вона.

«Влада» окупованої частини Херсонщини також повідомила про черговий удар по Антонівському мосту, є пошкодження дорожнього полотна, опорні елементи не постраждали.

Крім того, авіація ЗСУ тричі завдала удару по окупантах на Херсонщині, розповіли в ОК «Південь».

Українські військові влучили по скупченню ворожого озброєння й опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту — в Бериславському.

Раніше «Ракурс» повідомив, що у ніч на 8 серпня ЗСУ вдарили по пунктах дислокації росіян у Мелітополі.

Українські військові завдали вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста. Попередньо, знищена значна кількість солдатів рф та їхньої техніки.