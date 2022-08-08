Ракурсhttps://racurs.ua/
Влучення досить поважні - ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах
Влучення досить поважні — ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостахhttps://racurs.ua/ua/n173498-vluchennya-dosyt-povajni-zsu-vdaryly-po-antonivskomu-ta-kahovskomu-mostah.htmlРакурс
ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.
Інформацію соцмереж про нові атаки по переправах підтвердила уранці 8 серпня речниця прес-центру Cил оборони Півдня Гуменюк.
Відпрацьовано вогневий контроль, який ми тримали кілька діб тому на цьому напрямку і він має свої результати. Влучення досить поважні, — додала вона.
«Влада» окупованої частини Херсонщини також повідомила про черговий удар по Антонівському мосту, є пошкодження дорожнього полотна, опорні елементи не постраждали.
Крім того, авіація ЗСУ тричі завдала удару по окупантах на Херсонщині, розповіли в ОК «Південь».
Українські військові влучили по скупченню ворожого озброєння й опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту — в Бериславському.
Раніше «Ракурс» повідомив, що у ніч на 8 серпня ЗСУ вдарили по пунктах дислокації росіян у Мелітополі.
Українські військові завдали вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста. Попередньо, знищена значна кількість солдатів рф та їхньої техніки.
.