Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, тривають бої в Пісках (КАРТА)

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Військові рф 7 серпня намагалися просунутись на Краматорському та Бахмутському напрямках, однак не зазнали успіху та були змушені відійти.

Про це повідомив у ранковому зведенні 8 серпня Генштаб ЗСУ.

Війська рф проводили локальні атаки поблизу Ізюму, Сіверська, Бахмута та безрезультатно намагалися просунутися у бік Миколаєва, розповіли у зведенні аналітики Інституту вивчення війни.

Вони припускають, що росіяни досягли успіху у населених пунктах на північно-західній та південно-західній околицях Донецька та намагаються прорвати українську обороні по лінії Авдіївка-Донецьк.

Крім того, в росії формують нову 72 окрему мотострілецьку бригаду в Оренбурзькій області у складі 3-го армійського корпусу.

На Краматорському напрямку росіяни наступали у районі Верхньокам’янського, але зазнали втрат і відійшли.

На Бахмутському напрямку ЗСУ знешкодили розвідувальні групи росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Крім цього, росія намагалась штурмувати неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мала і відійшла.

У Генштабі повідомили, що армія рф наступала також у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мала і відійшла.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступали у напрямках Мар’їнки та Шевченко, але ЗСУ їх відкинули назад.

На Південнобузькому напрямку були обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії фронту.