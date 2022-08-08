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Украинские защитники отразили вражеские атаки на четырех направлениях, продолжаются бои в Песках

Украинские защитники отразили вражеские атаки на четырех направлениях, продолжаются бои в Песках (КАРТА)

8 авг 2022, 08:52
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Військові рф 7 серпня намагалися просунутись на Краматорському та Бахмутському напрямках, однак не зазнали успіху та були змушені відійти.





Про це повідомив у ранковому зведенні 8 серпня Генштаб ЗСУ.

Війська рф проводили локальні атаки поблизу Ізюму, Сіверська, Бахмута та безрезультатно намагалися просунутися у бік Миколаєва, розповіли у зведенні аналітики Інституту вивчення війни.

Вони припускають, що росіяни досягли успіху у населених пунктах на північно-західній та південно-західній околицях Донецька та намагаються прорвати українську обороні по лінії Авдіївка-Донецьк.

Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, тривають бої в Пісках, карта - ISW

Крім того, в росії формують нову 72 окрему мотострілецьку бригаду в Оренбурзькій області у складі 3-го армійського корпусу.

На Краматорському напрямку росіяни наступали у районі Верхньокам’янського, але зазнали втрат і відійшли.

На Бахмутському напрямку ЗСУ знешкодили розвідувальні групи росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Крім цього, росія намагалась штурмувати неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мала і відійшла.

У Генштабі повідомили, що армія рф наступала також у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мала і відійшла.

Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, тривають бої в Пісках, карта - ISW

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступали у напрямках Мар’їнки та Шевченко, але ЗСУ їх відкинули назад.

На Південнобузькому напрямку були обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії фронту.

Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках, тривають бої в Пісках, карта - ISW

Источник: Ракурс


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