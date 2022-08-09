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Ракурс
Взрыв в Новофедоровке, скриншот видео

В Крыму в районе авиабазы ​​раздаются взрывы (ВИДЕО)

9 авг 2022, 17:09
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У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи.





Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють про серію вибухів у районі військового аеродрому у розташованому поблизу Сак селищі Новофедорівка.

Вже з’явилися фото та відео, котрі показують наслідки вибухів.

За повідомленнями ЗМІ, з розташованої на чорноморському узбережжі Новофедорівки почали масово тікати туристи та місцеві жителі, на виїзді утворилися затори.

Очільник кримської окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив факт «кількох вибухів у районі Новофедорівки», проте їхні причини вказувати не став.

Telegram-канал Mash з посилання на очевидців повідомив, що у Новофедорівці горять склади з боєприпасами та злітна смуга. За словами очевидців, пролунали десять вибухів.

Водночас в міноборони рф вже заявили, що причиною вибухів нібито стала детонація авіаційних боєприпасів.

На обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів, — заявили у відомстві. — За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було.

Источник: Ракурс


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