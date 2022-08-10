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Ракурс
Пожежа спалахнула на нафтобазі в єйську. Фото: Петро Андрющенко

Масштабна пожежа в російському єйську — загорілося нафтосховище (ФОТО)

10 сер 2022, 11:48
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Масштабна пожежа виникла на території одного з російських міст.





єйск, який знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, у густому чорному диму через масштабну пожежу на місцевому нафтосховищі. Про це 10 серпня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Напевно теж хтось невдало кинув недопалок, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, єйськ знаходиться в Краснодарському краї, на березі Азовського моря і є важливим логістичним пунктом. Саме з цього міста, за словами Андрющенка, окупанти планували завозити боєприпаси в Маріупольський порт. Також на території єйська знаходиться авіаційний термінал.

Пожежа спалахнула на нафтобазі в єйську. Фото: Петро Андрющенко

Пожежа спалахнула на нафтобазі в єйську. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, 10 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки пролунала низка вибухів. Аеродром «Сакі» — одне з летовищ, з яких російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст. На цьому аеродромі на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Джерело: Ракурс


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