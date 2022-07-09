Украина получит еще 1,7 млрд долл. грантовой помощи. Фото: EPA

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Україна отримає 1,7 млрд доларів допомоги від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

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Проект відповідної угоди вже схвалений на засіданні уряду. Гроші будуть отримані до держбюджету від USAID як грант на безповоротній основі. Про це 9 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Очільник уряду зазначив, що надання гранту — це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану росією широкомасштабну агресію проти України.

Ці кошти Кабінет міністрів спрямує на покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, Європарламент погодив пропозицію Європейської комісії щодо виділення першого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро для забезпечення бюджетних потреб. Також ці гроші спрямують на забезпечення фінансової стабільності в державі.