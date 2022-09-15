Європарламент дав "зелене світло" 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

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Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро. Про це 15 вересня написав у Твіттер журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Європейський парламент дав «зелене світло» допомозі 534-ма голосами «за». Проти було 30, утрималися — 26 євродепутатів.

Нагадаємо, сьогодні в Києві перебуває голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

9 вересня Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Перший транш в розмірі 1 млрд євро надійшов у липні. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів Чехії.

За словами чеського міністра фінансів Збинека Станюри, новий кредит у розмірі 5 млрд євро піде на «повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень».

Також повідомляється, що на наступних засіданнях Ради Євросоюзу з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання 3 млрд євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні є частиною більшого пакета у 9 млрд євро, який Брюссель ухвалив у травні 2022 року.