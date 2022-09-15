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Ракурс
Камери для полонених з іконами - відео зі звільненого прикордонного села на Харківщині

Камери для полонених з іконами — відео зі звільненого прикордонного села на Харківщині

15 вер 2022, 13:15
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У звільнених селах Харківщини українці ще можуть побачити жахливі речі — можливо, навіть гірші за Бучу, Ірпінь та Гостомель.





До цього варто бути готовими, — розповів автор відео — один з бійців ЗСУ Великих Проходах, селі, звільненому від окупантів.

Проект «Український свідок» опублікував відео зі звільненого села Великі Проходи у Харківській області. Населений пункт розташований всього за 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни — і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Будівлю селищної ради перетворили на в’язницю для полонених: у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

Також поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами — де «богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту».

Наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж півроку.

Джерело: Ракурс


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