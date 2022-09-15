Камеры для пленных с иконами — видео из освобожденной пограничной деревни в Харьковской области

https://racurs.ua/n174785-kamery-dlya-plennyh-s-ikonami-video-iz-osvobojdennogo-pogranichnogo-sela-v-harkovskoy-oblasti.html

Ракурс

У звільнених селах Харківщини українці ще можуть побачити жахливі речі — можливо, навіть гірші за Бучу, Ірпінь та Гостомель.

До цього варто бути готовими, — розповів автор відео — один з бійців ЗСУ Великих Проходах, селі, звільненому від окупантів.

Проект «Український свідок» опублікував відео зі звільненого села Великі Проходи у Харківській області. Населений пункт розташований всього за 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни — і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Будівлю селищної ради перетворили на в’язницю для полонених: у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

Також поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами — де «богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту».

Наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж півроку.