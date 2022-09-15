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Украина получит две партии бронетранспортеров от Литвы
Украина получит две партии бронетранспортеров от Литвыhttps://racurs.ua/n174784-ukraina-poluchit-dve-partii-bronetransporterov-ot-litvy.htmlРакурс
Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів.
Таку приємну для ЗСУ новину повідомив 15 вересня міністр закордонних справ Литви. Яку саме техніку та в якій кількості отримає Україна дипломат не уточнив, але підкреслив, що перша партія прибуде вже незабаром.
«Дзеркало тижня» вважає, що, ймовірно, йдеться про БТРи М113 і М577.
Литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України, — сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс на пресконференції в Одесі.
Нагадаємо, раніше Литва вже передавала Україні бронетранспортери M113 та командно-штабні машини М577.
Також країна передає Україні причіпні гаубиці M101 калібру 105-мм, які знаходилися на зберіганні в арсеналах збройних сил країни.
Також литовські інструктори беруть участь у навчаннях українських військових, які проходять у Великій Британії.
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