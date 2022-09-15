Україна отримає бронетранспортери від Литви - БТР, М113 і М577

https://racurs.ua/ua/n174784-ukrayina-otrymaie-dvi-partiyi-bronetransporteriv-vid-lytvy.html

Ракурс

Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів.

Таку приємну для ЗСУ новину повідомив 15 вересня міністр закордонних справ Литви. Яку саме техніку та в якій кількості отримає Україна дипломат не уточнив, але підкреслив, що перша партія прибуде вже незабаром.

«Дзеркало тижня» вважає, що, ймовірно, йдеться про БТРи М113 і М577.

Литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України, — сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс на пресконференції в Одесі.