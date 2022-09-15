Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна отримає бронетранспортери від Литви - БТР, М113 і М577

Україна отримає дві партії бронетранспортерів від Литви

15 вер 2022, 12:56
999

Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів.





Таку приємну для ЗСУ новину повідомив 15 вересня міністр закордонних справ Литви. Яку саме техніку та в якій кількості отримає Україна дипломат не уточнив, але підкреслив, що перша партія прибуде вже незабаром.

«Дзеркало тижня» вважає, що, ймовірно, йдеться про БТРи М113 і М577.

Литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України, — сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс на пресконференції в Одесі.

Нагадаємо, раніше Литва вже передавала Україні бронетранспортери M113 та командно-штабні машини М577.

Також країна передає Україні причіпні гаубиці M101 калібру 105-мм, які знаходилися на зберіганні в арсеналах збройних сил країни.

Також литовські інструктори беруть участь у навчаннях українських військових, які проходять у Великій Британії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів