В освобожденном Изюме задержаны бывшие полицейские и налоговик по подозрению в госизмене

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Ракурс

У звільненому від російських окупантів Ізюмі затримано колишніх поліцейську та податківицю за підозрою у державній зраді.

Як повідомили у прокуратурі області, колишня українська поліцейська зрадила присязі та вступила до лав так званої «Народної міліції» в Ізюмі.

Колишня співробітниця податкової також активно співпрацювала з окупантами. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів. Також вона виявляла патріотично налаштованих громадян України.

У ДБР повідомили, що жінка не пропускала масових заходів, де з гордістю розповідала прокремлівським пропагандистам, як їй добре стало жити. Сюжети з її інтерв’ю рясніли в ефірах російських каналів.

Інша зрадниця вступила до лав так званої «народної міліції». Вона вмовляла своїх колишніх колег з Ізюмського відділу поліції так само переходити на службу до окупантів. Також вона показала загарбникам, де розташовані усі державні органи міста.

Служба безпеки України також продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.

Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.

Тим часом прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі на Харківщині.

Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже сім днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі.

Як з’ясувалося, до моменту звільнення, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів.

Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу — майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.