Очільниця Єврокомісії втретє прибула до Києва від початку російського вторгнення

https://racurs.ua/ua/n174776-ochilnycya-ievrokomisiyi-vtretie-prybula-do-kyieva-vid-pochatku-rosiyskogo-vtorgnennya.html

Ракурс

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уранці 15 вересня приїхала до Києва.

У Києві, це мій третій візит з початку війни в Росії. Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат у ЄС. Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна наближається до вступу, — написала вона у Twitter.

Вона зустрінеться із Зеленським та обговорить підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безплатного роумінгу для українців.

Нагадаємо, поїздку до Києва Урсула фон дер Ляйєн анонсувала напередодні, коли виголошувала історичну доповідь у Європарламенті.

«Ракурс» писав, що у ніч на 15 вересня кортеж Володимира Зеленського потрапив у ДТП.