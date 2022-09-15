Український контрнаступ на сході Харківщини принижує росіян і загрожує їхній артилерії та ППО

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Сили оборони України атакували російські позиції на сході Харківщини, півночі і заході Луганщини та на півночі Донеччини в районі Лиману.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 14 вересня пише, що окупанти відводять у глиб території засоби ППО та вимикають мобільний зв’язок на тимчасово підконтрольній їм території Луганської області, аби контролювати інформаційну ситуацію в регіоні та уникнути масової втечі військ та колаборантів на територію росії.

В ISW зазначають, що український контрнаступ у східній частині Харківської області «продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО».

Крім того, у середу, 14 вересня, росія завдала серії ракетних ударів по гідротехнічних споруд Кривого Рогу. В американському Інституті вивчення війни вважають, що ударом по критичній інфраструктурі у Дніпропетровській області росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні України.

Експерти наголошують: таким чином окупанти намагаються перешкодити українській армії діяти через річку Інгулець.