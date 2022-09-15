Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Наступление ВСУ на востоке Харьковщины унижает россиян и угрожает их артиллерии и ПВО

Наступление ВСУ на востоке Харьковщины унижает россиян и угрожает их артиллерии и ПВО

15 сен 2022, 09:45
999

Сили оборони України атакували російські позиції на сході Харківщини, півночі і заході Луганщини та на півночі Донеччини в районі Лиману.





Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 14 вересня пише, що окупанти відводять у глиб території засоби ППО та вимикають мобільний зв’язок на тимчасово підконтрольній їм території Луганської області, аби контролювати інформаційну ситуацію в регіоні та уникнути масової втечі військ та колаборантів на територію росії.

В ISW зазначають, що український контрнаступ у східній частині Харківської області «продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО».

Крім того, у середу, 14 вересня, росія завдала серії ракетних ударів по гідротехнічних споруд Кривого Рогу. В американському Інституті вивчення війни вважають, що ударом по критичній інфраструктурі у Дніпропетровській області росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні України.

Експерти наголошують: таким чином окупанти намагаються перешкодити українській армії діяти через річку Інгулець.

Російські сили, ймовірно, націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо у світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидова Брода в межах контрнаступу, що триває на Херсонщині, — пояснюють аналітики.

Бойові дії в Україні 15 вересня, карта - ISW

Бойові дії в Україні 15 вересня, карта - ISW

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров