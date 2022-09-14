США анонсировали новую оборонную помощь Киеву - детали

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Новий пакет оборонної допомоги для України анонсував координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів, — зазначив Кірбі під час брифінгу, пише «Укрінформ».

З його слів, Вашингтон щоденно перебуває у контакті з Києвом, аби визначати, що саме зараз потрібно Україні для протистояння російській агресії.

Кірбі наголосив, що Збройні сили України, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях. Представник Білого дому також назвав переломним моментом успіхи в контрнаступі ЗСУ на північному сході й півдні України.

Ми продовжимо підтримувати (українців — ред.) у найкращий спосіб, — додав Кірбі.

Водночас речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що успіх України у контрнаступі не здивував союзників та партнерів Києва.

Я думаю, якщо хтось і був здивований… це, ймовірно, росіяни… Безумовно, з початку вторгнення росії в Україну ми бачили, як українці демонструють надзвичайну здатність адаптуватися і використовувати свої бойові можливості з великим ефектом. Отже, для нас не дивно, що вони (ЗСУ — ред.) так швидко просувалися, — цитує заяву Райдера під час брифінгу сайт Міноборони США.

Генерал додав, що українські воїни також скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою.

Нагадаємо, західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги.