Трактористы снова взялись за работу — вывозят Т-72 рф под Изюмом

https://racurs.ua/n174742-traktoristy-snova-vzyalis-za-rabotu-vyvozyat-t-72-rf-pod-izumom-video.html

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Українські трактористи допомагають військовослужбовцям Збройних сил України. Вони взялися вивозити захоплений російський танк Т-72Б3 під Ізюмом.

Про це 14 вересня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, раніше американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вказав, що російські війська не можуть зупинити просування ЗСУ за річкою Оскіл. В ISW зазначили, що відповідні повідомлення можуть бути свідченням того, що Сили оборони продовжують локальні наземні атаки, аби створити загрозу ворожим силам за цією річкою.