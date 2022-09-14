ВСУ ликвидировали 350 россиян, четыре самолета и вертолеты врага

https://racurs.ua/n174741-vsu-likvidirovali-350-rossiyan-chetyre-samoleta-i-vertolety-vraga.html

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Українські бійці за минулу добу ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога. Всього Росія втратила під час повномасштабної війни вже 53 650 своїх військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у звіті за 14 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 вересня 2022 року орієнтовно склали: