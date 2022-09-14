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ВСУ ликвидировали 350 россиян, четыре самолета и вертолеты врага
ВСУ ликвидировали 350 россиян, четыре самолета и вертолеты врагаhttps://racurs.ua/n174741-vsu-likvidirovali-350-rossiyan-chetyre-samoleta-i-vertolety-vraga.htmlРакурс
Українські бійці за минулу добу ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога. Всього Росія втратила під час повномасштабної війни вже 53 650 своїх військових.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у звіті за 14 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 вересня 2022 року орієнтовно склали:
близько 53 тис. 650 (+350 осіб),
танків — 2 тис. 180 (+п'ять одиниць),
бойових броньованих машин — 4 тис. 665 (+три одиниці),
артилерійських систем — 1290 (+11 одиниць),
РСЗВ — 311,
засоби ППО — 167 (+дві одиниці),
літаків — 246 (+дві одиниці),
гелікоптерів — 215 (+дві одиниці),
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 908 (+чотири),
крилаті ракети — 233,
кораблі /катери — 15 одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 501 (+32 одиниці),
спеціальна техніка — 120 (+три).
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