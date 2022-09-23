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Ракурс
Дмитрий Марченко и Виталий Ким, скриншот видео

Выкупленный у россиян бронеавтомобиль «Тигр» показали Ким и Марченко (ВИДЕО)

23 сен 2022, 13:59
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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною регіону, показали російський бронеавтомобіль «Тигр».





Кім стверджує, що цей автомобіль викупили у рашистів за 5 тис. доларів США. Відповідне відео опубліковане у його Telegram-каналі.

Окупанти, краще не на «похороні» купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись до дому та купити собі ту Ладу, — зазначив Кім.

Викуплений «Тигр» допрацюють і згодом відправлять у бій.

Зазначається, що невдовзі очікується проведення ще кількох таких «спецоперацій» із закупівлі російської техніки.

Telegram-канал «Николаевский Ванек», на якій посилається Кім, наводить «прайс-лист» на російську техніку. Окрім «Тигрів», захисники України також готові придбати:

  • танк — за 50 тис. дол.;
  • БМП, БМД і т. д. — за 25 тис. дол.;
  • РСЗВ — за 15 тис. дол.;
  • САУ і т. д. — за 10 тис. дол.;

броньовані машини — за 5 тис. дол.

Продати російську техніку можна за таким алгоритмом:

  1. залишити її в якомусь місці неподалік від фронту;
  2. закинути на пошту vanek. nikolaev@protonmail.com координати цього місця, час, коли техніка буде там і відразу номер картки/рахунку, на яку слід перерахувати гроші. Можлива також оплата криптовалютою біткоїном;
  3. техніку забирають захисники України та перевіряють. Якщо все нормально — гроші йдуть на рахунок.

Російські матері та батьки, якщо Ваш родич зараз перебуває в Україні і прямо ДУЖЕ потрібно заробити — передайте цей пост, — наголошується у відповідному повідомленні в цьому Telegram-каналі. — Щоб людина зрозуміла, що заробляти можна і без вбивства людей.

Источник: Ракурс


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