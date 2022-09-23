Дмитрий Марченко и Виталий Ким, скриншот видео

https://racurs.ua/n175050-vykuplennyy-u-rossiyan-broneavtomobil-tigr-pokazali-kim-i-marchenko-video.html

Ракурс

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною регіону, показали російський бронеавтомобіль «Тигр».

Кім стверджує, що цей автомобіль викупили у рашистів за 5 тис. доларів США. Відповідне відео опубліковане у його Telegram-каналі.

Окупанти, краще не на «похороні» купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись до дому та купити собі ту Ладу, — зазначив Кім.

Викуплений «Тигр» допрацюють і згодом відправлять у бій.

Зазначається, що невдовзі очікується проведення ще кількох таких «спецоперацій» із закупівлі російської техніки.

Telegram-канал «Николаевский Ванек», на якій посилається Кім, наводить «прайс-лист» на російську техніку. Окрім «Тигрів», захисники України також готові придбати:

танк — за 50 тис. дол.;

БМП, БМД і т. д. — за 25 тис. дол.;

РСЗВ — за 15 тис. дол.;

САУ і т. д. — за 10 тис. дол.;

броньовані машини — за 5 тис. дол.

Продати російську техніку можна за таким алгоритмом:

залишити її в якомусь місці неподалік від фронту; закинути на пошту vanek. nikolaev@protonmail.com координати цього місця, час, коли техніка буде там і відразу номер картки/рахунку, на яку слід перерахувати гроші. Можлива також оплата криптовалютою біткоїном; техніку забирають захисники України та перевіряють. Якщо все нормально — гроші йдуть на рахунок.