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Ракурс
Освобожденная на днях из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

Освобожденная на днях из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

25 сен 2022, 11:11
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Звільнена днями з полону Мар’яна Мамонова народила у ніч проти 25 вересня у Волинському перинатальному центрі дівчинку. Вага немовляти 3,2 кг.





Освобожденная на днях из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

Мама з дитиною — у задовільному стані, інформують «Волинські новини». Медик Мамонова потрапила в полон в Маріуполі у квітні, перебувала в полоні з іншими захисниками Азовсталі, в тому числі — в колонії в Оленівці.

28 вересня Мар’яна Мамонова, військовий медик з Рівненщини, яка перебувала в полоні вагітною, також повернулась додому.

Источник: Ракурс


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