Освобожденная на днях из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

https://racurs.ua/n175109-osvobojdennaya-na-dnyah-iz-plena-medik-maryana-mamonova-rodila-devochku.html

Ракурс

Звільнена днями з полону Мар’яна Мамонова народила у ніч проти 25 вересня у Волинському перинатальному центрі дівчинку. Вага немовляти 3,2 кг.

Мама з дитиною — у задовільному стані, інформують «Волинські новини». Медик Мамонова потрапила в полон в Маріуполі у квітні, перебувала в полоні з іншими захисниками Азовсталі, в тому числі — в колонії в Оленівці.

28 вересня Мар’яна Мамонова, військовий медик з Рівненщини, яка перебувала в полоні вагітною, також повернулась додому.