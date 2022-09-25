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Ракурс
Сбитие иранского беспилотника, скриншот видео

ВСУ уничтожили иранского «Шахида», пытавшегося атаковать Николаев (ВИДЕО)

25 сен 2022, 18:12
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Українські військові знищили дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, яким рашисти намагалися атакувати Миколаїв.





Безпілотник було збито сьогодні, 25 вересня, близько 15.00 військовослужбовцями бойової обслуги зенітного ракетного полку Повітряного командування «Центр». Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також опубліковане відео, котре показує момент знищення безпілотника ракетою.

Нагадаємо, українські військові наразі вивчають тактику рашистів у використанні іранських дронів. Відомо, що ці дрони керовані, вони часто під час атаки змінюють напрямок руху.

Источник: Ракурс


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