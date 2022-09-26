Военные потери россии в войне превысили уже 57 тыс. оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n175136-minus-500-za-sutki-poteri-rossii-v-voyne-prevysili-uje-57-tys-okkupantov.html

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Втрати російської федерації у війні з Україною становлять вже 57 тис. 200 солдатів та офіцерів.

За минулу добу українські військові ліквідували 500 загарбників, спалили 15 танків, 25 броньовиків та 10 автомобілів, знищили одну артилерійську систему та систему ППО. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 57 тис. 200 (+500) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 290 (+15) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 857 (+25) од,

артилерійських систем — 1 тис. 369 (+1) од,

РСЗВ — 330 (+2) од,

засоби ППО — 172 (+1) од,

літаків — 260 (+1) од,

гелікоптерів — 224 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 970 (+4),

крилаті ракети — 241 (+0),

кораблі/катери 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 711 (+10) од,

спеціальна техніка — 131 (+1).

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки росіян, яку окупанти ховали у промисловій зоні на території Херсона.