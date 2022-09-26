Победа над россией поможет перевести дыхание и подготовиться к следующей войне — Залужный

https://racurs.ua/n175154-pobeda-nad-rossiey-pomojet-perevesti-dyhanie-i-podgotovitsya-k-sleduuschey-voyne-zalujnyy.html

Ракурс

Валерій Залужний мріяв стати коміком, але вирішив піти стопами родини та стати військовим.

Журнал TIME взяв інтерв’ю у головнокомандувача ЗСУ. Він розповів, що президент Володимир Зеленський не має військового досвіду, тож Залужний не збирався «вантажити» його тактичними деталями ведення війни.

Президент і не наполягав. Це одна із найсильніших рис Володимира Зеленського, адже він дозволив генералам керувати ситуацією на війні без особистого втручання, — йдеться у матеріалі.

Як виявилося, у 2020 році Залужний керував військовими навчаннями, де випробовували «Джавеліни». На них приїхав і президент України. Демонстрація провалилася і після цієї події Залужний хвилювався, що в Офісі президента його запам’ятають як «невдаху з несправними «Джавелінами».

Головнокомандувач ЗСУ сказав в розмові, що вранці 24 лютого мав дві цілі: не допустити падіння Києва та дозволити росіянам просунутися, аби потім знищити їхні колони та лінії постачання в тилу.

Залужного здивували грубі помилки росії:

Вони просто загнали своїх солдатів на бійню.

Такий сценарій подій найбільше влаштовував головнокомандувача. Залужний каже, що помітну роль у цій війні зіграла гнучка структура командування.

Українська армія може приймати рішення на всіх рівнях. Ми це робимо швидко, на відміну від росіян, — розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков.