Рашисты «мобилизуют» медработников с оккупированных территорий

https://racurs.ua/n175168-mobilizaciu-medikov-nachali-rashisty-na-luganschine-gayday.html

Ракурс

Рашисти на тимчасово окупованій Луганщині розпочали «мобілізацію» медиків.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 вересня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Не встигли й відсвяткувати відкриття нового медичного центру в Луганську та похизуватися, що майже всі лікарі з’явилися на так званому «референдумі», але вже оголосили про мобілізацію цих медичних працівників, — зазначає він.

За інформацією Гайдая, наразі йдеться про часткову «мобілізацію» — забирають поки що лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, медсестри, фельдшери — до 55

При призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої «лнр», — додав він.

Чиновник наголошує, що окупанти за півроку так і не зрозуміли, що Луганщина — «не якійсь там курськ чи воронеж».