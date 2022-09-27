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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко

Около 90 снарядов выпустили рашисты по Никопольщине (ФОТО)

27 сен 2022, 08:48
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Рашисти в ніч на сьогодні, 27 вересня, завдали нових ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegrtam-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили три громади регіону — Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська:

  • у Нікополі пошкоджені 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки;
  • у Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся, з полум’ям вогнеборці впоралися;
  • у Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілів не постраждали. В інших районах області ніч минула спокійно.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Источник: Ракурс


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