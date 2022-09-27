Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
Майже 90 снарядів випустили рашисти по Нікопольщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175167-mayje-90-snaryadiv-vypustyly-rashysty-po-nikopolschyni-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 27 вересня, завдали нових ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegrtam-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили три громади регіону — Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська:
- у Нікополі пошкоджені 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки;
- у Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся, з полум’ям вогнеборці впоралися;
- у Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.
За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілів не постраждали. В інших районах області ніч минула спокійно.
.