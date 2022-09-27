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Рашисты обстреляли Николаев и Запорожье, пострадала инфраструктура (ВИДЕО)

27 сен 2022, 08:19
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 вересня, знову атакували Запоріжжя.





Ракети поцілили в об'єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Також загарбники двічі за ніч обстріляли Миколаїв.

Зафіксовані влучання у різних районах міста, повідомляє у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу, — зазначив він.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що рашисти однією з ракет вдарили у «Серце міста» — парк у Миколаєві. Інформації щодо постраждалих не надходило, усунення наслідків обстрілу триває.

Источник: Ракурс


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