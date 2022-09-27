россия нанесла новые ракетные удары по Украине, фото: Оперативное командование «Юг»

https://racurs.ua/n175166-rashisty-obstrelyali-nikolaev-i-zaporoje-postradala-infrastruktura-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 вересня, знову атакували Запоріжжя.

Ракети поцілили в об'єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Також загарбники двічі за ніч обстріляли Миколаїв.

Зафіксовані влучання у різних районах міста, повідомляє у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу, — зазначив він.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що рашисти однією з ракет вдарили у «Серце міста» — парк у Миколаєві. Інформації щодо постраждалих не надходило, усунення наслідків обстрілу триває.