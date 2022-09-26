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Ракурс
Россияне одновременно ударили по жилым домам в Краматорске и Славянске, есть раненые

Россияне одновременно ударили по жилым домам в Краматорске и Славянске, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

26 сен 2022, 21:42
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Удари по Краматорську та Слов’янську увечері 26 вересня були завдані практично одночасно. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у своєму ТГ-каналі.





У Краматорську обстріляли центр міста: одна ракета впала до парку скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого художника з Донбасу В’ячеслава Гутирі, друга потрапила до п’ятиповерхівки.

Скульптури вціліли, лише деякі посічені осколками.

Росіяни одночасно вдарили по житловим будинкам в Краматорську та Слов'янську

Друга ракета завдала значно більшої шкоди: внаслідок прямого влучення зруйновано стіну в одній із квартир п’ятиповерхівки, четверо людей отримали поранення. У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю.

Росіяни одночасно вдарили по житловим будинкам в Краматорську та Слов'янську

Росіяни одночасно вдарили по житловим будинкам в Краматорську та Слов'янську

У Слов’янську російські воєнні злочинці вдарили по житловому масиву у центрі міста. Пошкоджено щонайменше три будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Слов’янськ знову під вогнем, — повідомив начальник МВА Вадим Лях.

Росіяни одночасно вдарили по житловим будинкам в Краматорську та Слов'янську

Цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр — вулиці Ботанічна та Шевченко.

Росіяни прийшли сюди вбивати нас — і роблять це без розбору. Ракета чи артилерійський снаряд можуть прилетіти в будь-яке місце і в будь-який момент. Єдиний розумний вихід для цивільних — евакуація! Евакуюйтеся вчасно! Не чекайте, поки до цього примусять обставини, — так закликав Кириленко громадян до евакуації.

Источник: Ракурс


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