Россияне одновременно ударили по жилым домам в Краматорске и Славянске, есть раненые

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Удари по Краматорську та Слов’янську увечері 26 вересня були завдані практично одночасно. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у своєму ТГ-каналі.

У Краматорську обстріляли центр міста: одна ракета впала до парку скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого художника з Донбасу В’ячеслава Гутирі, друга потрапила до п’ятиповерхівки.

Скульптури вціліли, лише деякі посічені осколками.

Друга ракета завдала значно більшої шкоди: внаслідок прямого влучення зруйновано стіну в одній із квартир п’ятиповерхівки, четверо людей отримали поранення. У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю.

У Слов’янську російські воєнні злочинці вдарили по житловому масиву у центрі міста. Пошкоджено щонайменше три будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Слов’янськ знову під вогнем, — повідомив начальник МВА Вадим Лях.

Цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр — вулиці Ботанічна та Шевченко.