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Танкист рф получил срок за преступления против гражданского населения в Киевской области
Танкист рф получил срок за преступления против гражданского населения в Киевской областиhttps://racurs.ua/n175162-tankist-rf-poluchil-srok-za-prestupleniya-protiv-grajdanskogo-naseleniya-v-kievskoy-oblasti.htmlРакурс
Солом’янський районний суд міста Києва 26 вересня заочно засудив до дев’яти років ув’язнення військовослужбовця рф Сергія Штайнера за порушення законів та звичаїв війни, а саме вчинення низки злочинів проти цивільного населення.
У березні російський танкіст Сергій Штайнер кинув свій танк у селі Лук’янівка на Київщині і рятувався втечею від контрнаступу українських військ.
У танку він залишив медичну книжку, за якою його змогла ідентифікувати журналістка «Схем»: він виявився одним з командирів роти. ЗМІ зробили його відомим (через що він навіть надсилав погрози з росії).
Знахідка «Схем» стала в пригоді офіційному слідству — там зареєстрували окреме провадження. Зрештою слідство встановило низку фактів причетності Штайнера до терору мирного населення у Лук’янівці.
Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів підозрюваного лейтенанта, військовослужбовці збройних сил рф проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль. Підозрюваний віддав наказ підлеглим знищувати колони з цивільних автомобілів, які пересуватимуться населеним пунктом. Також він погрожував жінці, обіцяючи вбити не тільки її, а й її родичів та дітей, — йдеться у повідомленні прокуратури.
Покази журналістки «Схем» про історію його ідентифікації вона підтвердила і в суді, ставши одним з важливих свідків по справі.
Сьогодні Сергій Штайнер отримав вирок від українського суду, який заочно засудив його. Профільне видання «Судовий репортер» пише, що це перший заочний вирок військовослужбовцю рф в Україні.
Хтось може сказати, що російським воєнним злочинцям, які втекли в Росію, байдуже на вироки в Україні. Це не так. Наприклад, Україна вже зараз має право оголосити його в міжнародний розшук. Це значить, що молодий лейтенант Штайнер не зможе виїжджати з росії приблизно нікуди, — прокоментувала рішення суду головред «Схем» Наталя Седлецька у Фейсбук.
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