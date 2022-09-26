Танкист рф получил срок за преступления против гражданского населения в Киевской области

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Солом’янський районний суд міста Києва 26 вересня заочно засудив до дев’яти років ув’язнення військовослужбовця рф Сергія Штайнера за порушення законів та звичаїв війни, а саме вчинення низки злочинів проти цивільного населення.

У березні російський танкіст Сергій Штайнер кинув свій танк у селі Лук’янівка на Київщині і рятувався втечею від контрнаступу українських військ.

У танку він залишив медичну книжку, за якою його змогла ідентифікувати журналістка «Схем»: він виявився одним з командирів роти. ЗМІ зробили його відомим (через що він навіть надсилав погрози з росії).

Знахідка «Схем» стала в пригоді офіційному слідству — там зареєстрували окреме провадження. Зрештою слідство встановило низку фактів причетності Штайнера до терору мирного населення у Лук’янівці.

Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів підозрюваного лейтенанта, військовослужбовці збройних сил рф проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль. Підозрюваний віддав наказ підлеглим знищувати колони з цивільних автомобілів, які пересуватимуться населеним пунктом. Також він погрожував жінці, обіцяючи вбити не тільки її, а й її родичів та дітей, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Покази журналістки «Схем» про історію його ідентифікації вона підтвердила і в суді, ставши одним з важливих свідків по справі.

Сьогодні Сергій Штайнер отримав вирок від українського суду, який заочно засудив його. Профільне видання «Судовий репортер» пише, що це перший заочний вирок військовослужбовцю рф в Україні.