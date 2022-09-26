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Ракурс
Танкіст рф отримав термін за злочини проти цивільного населення на Київщині

Танкіст рф отримав термін за злочини проти цивільного населення на Київщині

26 вер 2022, 21:13
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Солом’янський районний суд міста Києва 26 вересня заочно засудив до дев’яти років ув’язнення військовослужбовця рф Сергія Штайнера за порушення законів та звичаїв війни, а саме вчинення низки злочинів проти цивільного населення.





У березні російський танкіст Сергій Штайнер кинув свій танк у селі Лук’янівка на Київщині і рятувався втечею від контрнаступу українських військ.

У танку він залишив медичну книжку, за якою його змогла ідентифікувати журналістка «Схем»: він виявився одним з командирів роти. ЗМІ зробили його відомим (через що він навіть надсилав погрози з росії).

Танкіст рф отримав термін за злочини проти цивільного населення на Київщині

Знахідка «Схем» стала в пригоді офіційному слідству — там зареєстрували окреме провадження. Зрештою слідство встановило низку фактів причетності Штайнера до терору мирного населення у Лук’янівці.

Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів підозрюваного лейтенанта, військовослужбовці збройних сил рф проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль. Підозрюваний віддав наказ підлеглим знищувати колони з цивільних автомобілів, які пересуватимуться населеним пунктом. Також він погрожував жінці, обіцяючи вбити не тільки її, а й її родичів та дітей, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Танкіст рф отримав термін за злочини проти цивільного населення на Київщині

Покази журналістки «Схем» про історію його ідентифікації вона підтвердила і в суді, ставши одним з важливих свідків по справі.

Танкіст рф отримав термін за злочини проти цивільного населення на Київщині

Сьогодні Сергій Штайнер отримав вирок від українського суду, який заочно засудив його. Профільне видання «Судовий репортер» пише, що це перший заочний вирок військовослужбовцю рф в Україні.

Хтось може сказати, що російським воєнним злочинцям, які втекли в Росію, байдуже на вироки в Україні. Це не так. Наприклад, Україна вже зараз має право оголосити його в міжнародний розшук. Це значить, що молодий лейтенант Штайнер не зможе виїжджати з росії приблизно нікуди, — прокоментувала рішення суду головред «Схем» Наталя Седлецька у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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