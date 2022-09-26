Николаевские десантники уничтожили танк, два БМП и два спецсредства россиян вместе с экипажами

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Миколаївські десантники знищили п’ять одиниць техніки противника: танк, дві бойових машини піхоти (БМП), машину розгородження (ІМР-2) та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами.

Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України розповіли на відео, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням, на одній із ділянок був зірваний наступ підрозділу противника.

Загалом було знищено п’ять одиниць бойової та спецтехніки російських окупантів.

До знищення бронетехніки техніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну «демілітаризацію» ворожого підрозділу.