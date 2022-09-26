HIMARS разнесли штаб россиян в Изюме вместе с начальником ракетных войск 35 армии рф

https://racurs.ua/n175160-himars-raznesli-shtab-rossiyan-v-izume-vmeste-s-nachalnikom-raketnyh-voysk-35-armii-rf.html

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В Україні знищено начальника ракетних військ 35-ї загальновійськової армії рф. Російського військового, полковника Бориса Тотікова, поховали в Рязані.

Штаб 35 армії на окупованій території знаходився в Ізюмі. Його влучно рознесли HIMARS. Цю інформацію вже підтвердила кремлівська пропаганда. Російські ЗМІ повідомили, що Тотіков та ще один воєнний злочинець, начальник автомобільної служби в/ч 74268 гвардії капітан Олег Лебедєв були поховані 25 вересня.

Одна з причин успішних дій нашої армії під час Харківської наступальної операції погана координація росіян. Тепер зрозуміло, що вони фактично втратили свій штаб. Висновок простий. Штаби ворога в пріоритеті. Швидка координація розвідки та ударних можливостей допомагає швидко повертати наші території, — прокоментував цю новину воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

За даними іншого українського журналіста Юрія Бутусова, полковника російської армії було знищено внаслідок удару РСЗВ HIMARS по штабу окупантів в Ізюмі напередодні початку контрнаступу ЗСУ під Балаклією.