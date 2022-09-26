Дрон-камикадзе Shahed-136 можно сбивать даже из легкого стрелкового оружия – военный аналитик

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Ракурс

Дрон-камікадзе Shahed-136 можна збивати навіть з легкої стрілецької зброї, якщо відкривати масований вогонь.

Це великий «кукурузник». Літає повільно, двигун працює дуже гучно… Німецькі самохідні зенітки Gepard та наші «Шилки» можуть страчувати ці БПЛА пачками", — сказав військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в інтерв’ю «Слово і діло».

Аналітик зазначив, що у «Шахіда» багато вибухівки в корпусі і якщо він потрапить в ціль, буде неприємність. Однак цей БПЛА хороший тільки при застосуванні по стаціонарних об'єктах. По рухомій мішені його застосовувати марно.

Якщо почули в небі звук мопеда — простіше оперативно передислокувати техніку, щоб безпілотник впав на землю. Але якщо БПЛА спрямований в стаціонарний об'єкт, наприклад, будівлю, то його доведеться збивати.

Кожен вибух «Шахіда» — це втрата дрона-камікадзе. Велике питання, скільки їх передали, але навряд чи багато. Іран — не США, не може виготовляти безпілотники тисячами, до того ж Іран і сам з усіма навколо воює, тобто, багато він продати або передати не може. Не виключено, що росія отримала не більше ста безпілотників, — сказав Левін.

«Ракурс» писав про декілька атак за допомогою дронів-камікадзе, які у вересні здійснили зс рф по Україні. Наприклад, 26 вересня «Шахіди» вдарили по військових цілях в Одесі. Московити переназвали іранські дрони, вони використовують маркування «Герань-2».