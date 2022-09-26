В Офисе президента объяснили, почему Киев не намерен объявлять дополнительную мобилизацию

https://racurs.ua/n175158-v-ofise-prezidenta-obyasnili-pochemu-kiev-ne-nameren-obyavlyat-dopolnitelnuu-mobilizaciu.html

Ракурс

Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію на тлі російських фейкових «референдумів». Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.

Подоляк сказав, що Київ вже створив резерви через систему територіальної оборони і буде активно використовувати ці резерви.

Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових, — запевнив радник глави ОПУ.

Подоляк сказав, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні, мовляв, в Україні не так багато втрат серед військових, якщо порівнювати з рф, «якій неважливо, скільки її військових гине».

Радник Андрія Єрмака сказав, що росія спрямовує 90% власної військової потужності для нападів на цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру та цивільне населення.

На сьогодні повністю знищено та видалено з карти понад 1,2 тис. населених пунктів, — зазначив Подоляк.

Він запевнив, що наступ ЗСУ не зупинився і пообіцяв, що незабаром можна буде чекати позитивних новин з фронту.

При цьому Подоляк підкреслив, що для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії наступним кроком буде відвоювання територій і знищення збройних сил рф, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема, танки. Радник голови ОП при цьому зазначив, що для наступу радянські танки (Т-55, Т-64, Т-72) є неефективними, а необхідні машини західного зразка, такі як Leopard 2.