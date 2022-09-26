ВСУ отбили атаки россиян возле восьми населенных пунктов — Генштаб

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Збройні сили України протягом доби відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Про це ввечері в понеділок, 26 вересня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та п’ять позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються, — йдеться в повідомленні.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу, зокрема, уразили три пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ і артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

На півдні Збройні сили України знищили 17 окупантів та виконали понад 140 вогневих завдань. Про це ввечері в понеділок, 26 вересня, повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань. Посилено вогневий контроль Каховського мосту, атаковано пункт управління та колону озброєння та військової техніки в Бериславському районі, — йдеться в повідомленні.

Підтверджені втрати ворога: 17 рашистів, танк, міномет 120 калібру, чотири одиниці авто-бронетехніки з боєприпасами та радіолокаційна станція.